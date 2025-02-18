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Dehşet! Kalbinden vurularak öldürüldü

İstanbul Büyükçekmece'de dün sabaha karşı evinde arkadaşlarıyla kalan 31 yaşındaki adam evin kapısında silahla kalbinden vurularak öldürüldü.

IHA18 Şubat 2025 Salı 11:03 - Güncelleme:
Dehşet! Kalbinden vurularak öldürüldü
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Olay Pazartesi sabaha karşı Büyükçekmece Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın son katında arkadaşlarıyla bekar evinde kalan Koray Kazancıoğlu(31) daire kapısına gelen bir şahıs tarafından silahla kalbinden vurularak öldürüldü.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinden silahla yaralanan Kazancıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cinayete ilişkin çalışmalara başlayan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olayın şüphelisi dahil evde bulunan kişileri gözaltına aldı. Kazancıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Silivri'de son yolcuğuna uğurlandı.

Kazancıoğlu'nun neden öldürüldüğü ise yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ortaya çıkacak.

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