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Dehşet! Kendisine yol vermediğini ileri süren yaya taksi şoförünü bıçakladı

Konya'da 'yol vermeme' tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada, taksi sürücüsü bıçakla yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:52
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Alınan bilgiye göre, Sedirler Mahallesi'ndeki semt pazarı önünde aracıyla seyir halinde olan taksi şoförü Yasin Yavuz (37), kendisine yol vermediğini iddia ettiği ve ismi henüz belirlenemeyen yaya ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü Yavuz, bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yavuz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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