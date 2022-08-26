İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2022 Cuma / 29 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1851
  • EURO
    18,1661
  • ALTIN
    1024.4
  • BIST100
    3142.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dehşet! Önce karısını sonra yeğenini öldürdü
Güncel

Dehşet! Önce karısını sonra yeğenini öldürdü

Gaziosmanpaşa'da Korkut Gezici, eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdükten sonra kızı Muazzez Gezici'yi yine silahla yaraladı. Korkut Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek öldürdü.

DHA26 Ağustos 2022 Cuma 11:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı. Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü. İşlediği cinayetlerin ardından kayıplara karışan Gezici'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"KOCAMI DURUP DURURKEN ÖLDÜRDÜ"

Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi kocamı durup dururken öldürdü" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.