  • Eski sevgiliye sokak ortasında dehşet! Önce boğmak istedi, sonra defalarca bıçakladı
Güncel

Eski sevgiliye sokak ortasında dehşet! Önce boğmak istedi, sonra defalarca bıçakladı

Mersin Tarsus'ta eski erkek arkadaşının görüşme bahanesiyle ara sokağa çektiği genç kadın, önce kabloyla boğulmak istendi ardından defalarca bıçaklandı. Vücudunda 10 ayrı yaralanma oluşan kadın, hastanede kendine geldikten sonra polise şikayetçi oldu.

İHA12 Nisan 2026 Pazar 09:41
Eski sevgiliye sokak ortasında dehşet! Önce boğmak istedi, sonra defalarca bıçakladı
Edinilen bilgiye göre olay, 4 Mart 2026 tarihinde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Nurşen Ü. (19), bir süre önce ayrıldığı ancak yeniden barışma aşamasında olduğu eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştu. İddiaya göre, ev bakma bahanesiyle genç kadını ıssız ara sokaklara yönlendiren S.Y., bir anda beyaz bir telefon şarj kablosuyla Nurşen Ü.'yü arkadan boğmaya çalıştı. Kablodan kurtulmak için büyük bir mücadele veren Nurşen Ü., saldırganın bu kez bıçaklı saldırısına maruz kaldı. İfadesinde yer alan bilgilere göre; karın bölgesinden, göbek deliğinden, sol bileğinden, sağ kasığından ve sırtından toplamda 10 bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, yaralı kadının telefonunu da gasp etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı.

ÖNCE TARSUS SONRA MERSİN'DE TEDAVİ GÖRDÜ

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Nurşen Ü., burada gördüğü 5 günlük tedavinin ardından enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada da yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi sürecini tamamlayan ve hayati tehlikeyi atlatan genç kadın, taburcu olur olmaz polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Nurşen Ü., Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde verdiği ifadede, şahsın kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, "S.Y. hakkında davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin yakalanması ve adli sürecin takibi sürüyor.

