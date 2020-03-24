İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5111
  • EURO
    7,0562
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    87421.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu
Güncel

Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide çuvalların içinde yaklaşık 20 ölü köpek bulundu.

DHA24 Mart 2020 Salı 10:02 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:02
ABONE OL

İlçede oturan Nihan Demirel Uçarer, dün akşam saatlerinde Taşpınar Mahallesi'nde eşiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıktı. Uçarer ve eşi, boş arazide koku gelen bölgeye gittiğinde çuvalların içinde ölü köpekler olduğunu fark etti. Çiftin haber vermesi üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, inceleme yaptı. Çuvallardan birisinin içinde yavru köpeğin canlı olduğu fark edildi. Köpek, kliniğe götürülerek tedaviye alındı. Diğer köpeklerden bazılarının patilerinde ise damar yolu açmak için kullanılan intraket (damar içi borucuk) bulundu. Yaklaşık 20 köpek ölüsü, belediye görevlileri tarafından toplanarak götürüldü.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Durumu öğrenerek köpeklerin bulunduğu yere gelen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Patileri Koruma Derneği üyesi Çiğdem Mavili, koronavirüs salgını nedeniyle yaşayacaklarının garantisi yokken insanların hala hayvanlarla uğraşmaya devam ettiğini söyledi. Mavili, "Özel bir kliniğin yaptığını düşünüyoruz. Çünkü kollarında intraket var. Sahipli hayvanlar. Bizler hayvanlarımız öldüğünde veterinerlere tıbbi atık ücreti ödüyoruz. Ama veterinerler, maalesef bu şekilde yerleşim yeri olmayan dağ başlarına hayvanları atıyor" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mersin'i pilot il ilan etti... Tam kapasite çalışıyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'

Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Ölenlerin sayısı 6 bini geçti
Ölenlerin sayısı 6 bini geçti

Ölenlerin sayısı 6 bini geçti

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 7 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 7 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 7 kişi daha hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.