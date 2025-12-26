İSTANBUL 9°C / 4°C
Güncel

Dehşete düşüren iddianame! Uyuyan eşine kızgın yağ dökerek öldürmüştü

Üsküdar'da tartıştığı eşinin uyumasını bekledikten sonra üzerine kızgın yağ dökerek ölümüne neden olan kadın hakkında, haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

26 Aralık 2025 Cuma 13:26
Dehşete düşüren iddianame! Uyuyan eşine kızgın yağ dökerek öldürmüştü
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sinan Gürsül'ün annesi Meliha Gürsül'ün sanıktan şikayetçi olduğu belirtildi.

Sanık Zeynep Gürsül'ün soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları ikrar ettiği aktarılan iddianamede, maktul ile sanığın 24 yıllık evli ve 2 çocuklarının olduğu kaydedildi.

İddianamede, eşler arasında maktulün alkol alması ve sanığa yönelik adli makamlara yansımamış şiddet eylemleri nedeniyle sorunlar yaşandığı, olay günü sanığın eve alkollü gelen eşinin uyumasını beklediği, uyuduğundan emin olduktan sonra mutfağa giderek tencere içerisinde ayçiçeği yağını kaynattığı aktarılarak, sanığın kızgın yağı uyuyan eşinin vücuduna döküp öldürdüğü ifade edildi.

Sanığın, suçu işlemeden önce makul süre boyunca maktulün uyumasını bekleyerek eylemi tasarladığı ve canavarca hisle hareket ettiği belirtilen iddianamede, suçun eşler arasındaki olay öncesine dayalı şiddet eylemleri ve maktulün alkol düşkünlüğü nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştirildiği vurgulandı.

İddianamede, haksız tahrik indirimi uygulanan sanığın "eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanması bekleniyor.

- OLAY

Ünalan Mahallesi'nde, 15 Ekim'de üzerine kızgın yağ dökülen Sinan Gürsül, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, maktul ile eşi Zeynep Gürsül arasında bir süredir şiddetli geçimsizliğin yaşandığı, olay günü de çiftin tartıştığı belirlenmişti.

Zeynep Gürsül, eşi uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ döktüğü iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

