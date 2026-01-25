İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dehşeti itiraf ettiler! Kesik baş cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Güncel

Dehşeti itiraf ettiler! Kesik baş cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Şişli'de çöp konteynerinde bulunan kadın cesediyle ilgili soruşturmada iki şüpheli yakalandı. Şüpheli, gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca, Şişli'de dehşete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çalışmaların devamında E.K. isimlli şüpheli de gözaltına alındı.

AA25 Ocak 2026 Pazar 10:09 - Güncelleme:
Dehşeti itiraf ettiler! Kesik baş cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
ABONE OL

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan bir kadının öldürülmesiyle ilgili 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Tanık Ö.S. olayın yaşandığı sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada çöp konteyneri önünde valizle bekleyen sakallı 2 kişiyi gördüğünü, bu kişilerden birini tekrar görmesi halinde teşhis edebileceğini söyledi.

Bu arada ekipler, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra inşaat işçisi Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile E.K'nin (58) kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden D.A.U.T. ve G.A.K. Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Çalışmaların devamında E.K. de gözaltına alındı.

D.A.U.T. polise, Durdona Khakımova ile gönül ilişkisi bulunduğunu, aralarında çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra arkadaşı G.A.K'nin yardımıyla cesedi taksiyle Şişli'ye getirdiklerini anlattı.

Öte yandan, şüphelilerin cesedi valizle taşıma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin valizle sokaklardan geçmesi ve çöp konteynerine poşet attıkları görülüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay: Kafası olmayan kadın cesedinin kimliği belli oldu

Polisin inceleme ve araştırmasında, cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti.

  • kadın cinayeti
  • şişli
  • şüpheli yakalandı

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.