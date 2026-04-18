Dehşetin görüntüsü! Paramparça otomobilde feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir otomobil, Karahisar Köprüsü girişindeki bariyerlere ok gibi saplanarak paramparça oldu; çarpışmanın şiddetiyle arka koltuğa fırlayan sürücü O.K. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, aracın kopan tekerlekleri kaza noktasının 100 metre gerisinde bulundu.

Korkunç kaza, Dörtyol Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. idaresindeki 26 UK 307 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karahisar Köprüsünün girişindeki bariyerlere çarptı.

Bariyerlere adeta ok gibi saplanarak parçalanan otomobilde sürücü O.K., çarpmanın etkisiyle arka koltuğa fırlayarak feci şekilde can verdi.

Kazada aracın kopan ön tekerlekleri ise aracın durduğu yerden yaklaşık 100 metre geride bulundu. Kaza esnasında otomobilin parçalanması yaşanan olayın şiddetini gözler önüne serdi. Kazada otomobil saplandığı bariyerlerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası çıkarılabildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

