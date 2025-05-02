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''Dekanlar imzalamadı'' yalanı! Karar oy birliği ile alındı

Muhalefetin iddiasının aksine, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun yatay geçişlerinde usulsüzlük tespit edilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını oy birliğiyle iptal ettiği öğrenildi.

Sabah2 Mayıs 2025 Cuma 10:23 - Güncelleme:
''Dekanlar imzalamadı'' yalanı! Karar oy birliği ile alındı
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İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, muhalefet çevrelerinin iddia ettiğinin aksine; yatay geçişlerinde usulsüzlük tespit edilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını oy birliğiyle iptal etti.

Rektörlük kaynaklarından aldığı bilgiye göre; 18 Mart'ta, 18 üyenin katılımıyla toplanan Yönetim Kurulu'nda, tüm üyeler diplomaların iptal edilmesi yönünde oy kullandı. Toplam 21 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda iki üyenin mazeretleri, bir üyenin ise (istifa eden İşletme Fakültesi Dekanı) istifa ettiği için toplantıya katılmadığı öğrenildi.

DEKANLAR İMZALAMADI YALANI

Muhalefet çevreleri, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 28 kişinin diplomasını iptal ettiği kararı dekanların imzalamadığını, kararın oy birliği ile alınmadığını iddia etti. Oysa gerçek, iddia edilenin tam tersiydi. İptal kararının 17 fakülte dekanı, 3 bağımsız üye ve rektörden oluşan 21 üyelik yönetim kurulunun oy birliğiyle alındığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, 18 Mart'ta toplanan üniversite yönetim kurulu, il dışında daha önceden planlanmış programları nedeniyle toplantıya katılamadı. Bu iki dekanın dışında istifa eden İşletme Fakültesi'nin eski dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse de toplantıya katılmadı.

14 dekan, 3 bağımsız ve rektörün hazır bulunduğu 18 üye toplantıda yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kişilerin yatay geçişlerinin "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine yönelik oy verdi. Öte yandan İstanbul Üniversitesi'ndeki tüm fakültelerde diğer yıllardaki yatay geçişlere ilişkin de kapsamlı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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