Delil telefondan çıktı! Veli Ağbaba'nın vukuatları bitmiyor: 500 bin TL var mı?

CHP'nin kurultay davasında itirafçı olan tutuklu iş insanı Turgut Koç, verdiği ek ifadede CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile arasında geçen yazışmaları anlattı.

CHP'li Veli Ağbaba'ya ilişkin dosyada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Daha önce Ağbaba'nın, 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden "Para nerede?" şeklinde mesaj gönderdiği tespit edilmişti. Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede ise 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu, fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. Koç'un yeni ifadesinde, Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığı ve "500 bin TL var mı?" diye sorduğu ortaya çıktı.

"SORUN VARSA YAZ" MESAJI

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Koç'a 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmaları soruldu.

Ağbaba'nın saat 19.28'de "Sorun varsa yaz bana" dediği, Koç'un ise "Yok abi sorun perşembe oradayım" şeklinde yanıt verdiği tespit edildi. Koç, "Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı, '500 bin TL var mı?' diye sordu, ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan'daki aramada ise WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu, ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim" ifadesini verdi. Koç'un ifadesinde yer alan "500 bin TL var mı?" beyanı, dosyada para trafiğine ilişkin en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu.

Görüntülü konuşmada döviz görüntüleri yer aldı.

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