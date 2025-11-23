İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan rüşvet ve menfaat ağına ilişkin dosyada, Sarılar Grup yöneticisi Ahmet Sarı'nın itirafları, örgütün işleyişini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

İBB'nin çeşitli birimleri ve iştiraklerinde hakedişleri ödenmeyen şirket, alacaklarını tahsil edebilmek için İmamoğlu'nun danışmanları ve yakınındaki isimlere toplam 232 milyon 500 bin TL vermek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı eşi Berna Sukas için seçim çalışmalarında kullanılacak 10 araç istedi. Savcılık, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelediğinde karşısına CHP logolarıyla giydirilmiş seçimde çalışan rüşvet araçları çıktı.

PARA YOKSA İHALE DE YOK

Sabah'ın haberine göre; İBB'nin uzun yıllardır iştiraklerinden ihaleler alan Ahmet Sarı'nın yaklaşık 3 milyar liralık hakedişleri ödenmemeye başladı. 2022 yılı sonunda Bakırköy'deki İBB Ek Hizmet Binası'na çağrılan Sarı'ya İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız ile yakınındaki Fatih Keleş, "Para vermeden alacaklarını tahsil edemezsin" dedi. Tahsilatı yapabilmek için Sarı "sistem"e rüşvet vermeye başladı. Sarı ifadesinde Yıldız ve Keleş'e ayrı ayrı yaptığı ödemeleri tarih tarih anlattı. Ertan Yıldız'a 9 farklı tarihte 63 milyon lira, Fatih Keleş'e ise 17 farklı tarihte 169 milyon 500 bin lira ödediğini söyledi.

KONUTUNDA TESLİM EDİLDİ

Ödemelerin bir kısmı Bakırköy'deki ek hizmet binasında, büyük kısmı ise Florya'daki başkanlık konutunda elden teslim edildi. Paraların büyük bölümü, Keleş'in abisi Zafer Keleş veya yakınındaki isimler tarafından alındı. Şüphelinin iddiaları, dosyaya giren teknik incelemelerle desteklendi. Araçların para teslimi günlerindeki Plaka Takip Sistemi (PTS) geçiş görüntüleri, sanıkların aynı bölgelerde bulunduklarını gösteren HTS (telefon takip) verileri, Ahmet Sarı'nın ifadelerini doğrulayan deliller arasında yer aldı.

Sarı, şirketinin İBB ve iştiraklerinden 3 milyar TL'nin üzerinde alacağı için rüşvete zorlandığını, 2024'ün haziran ayından sonra ödeme yapmayı reddettiği için hiçbir alacağının ödenmediğini de ifade etti.

VEKİL ADAYINA 10 ARAÇ

Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü olan Ali Sukas ile ilgili oldu. Ahmet Sarı, Sukas'ın kendisini arayarak eşi Berna Sukas'ın CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adaylığı sürecinde seçim çalışmalarında kullanmak üzere 10 araç talep ettiğini kaydederek "Devam eden işlerimiz ve alacaklarımız nedeniyle teklifi reddedemedim" dedi.

ADIM ADIM İZLENDİLER

Ali Sukas'ın eşi Berna Sukas, CHP İstanbul 2. Bölge'den 9. sıra milletvekili adaylığı sırasında rüşvet karşılığında kendilerine gönderilen araçları, giydirme yaparak kullandı. Sarılar Grup'a ait olduğu anlaşılan araçların tamamı adım adım izlendi.