Erdoğan, yazılı açıklamasında, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimi adayları Mehmet Öntürk'ün kazandığını, mazbata için İl Seçim Kuruluna başvurduklarını belirtti.

Suç duyurusunda da bulundukları bilgisini veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden, daha sonra yapılacak incelemelerde ortaya çıkacak suçların delillerini karartmak için bazı eşyaların, evrakların, dosyaların, bilgisayarların çalındığı, nakledildiği, içerikleriyle oynandığına ilişkin tarafımıza ulaşan bilgi, belge, fotoğraf gibi dokümanlarla suç duyurumuzu bugün Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına yapıyoruz. Genel başkanları ve adayları başta olmak üzere kaybettikleri seçimi hazmedemeyenlerin, kamuoyunu ve adli makamları yalan yanlış basın açıklamaları ve itirazlarla oyalayıp, asıl amaçlarının belediyede yıllardır süren hırsızlıkların, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların üzerini örtmek için zaman kazanmak olduğu ortaya çıkmıştır. Hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Tek bir kuruş hırsızlığa ve yolsuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Belediyede kurulu görgüsüz ve hunhar aile, kardeş, eş saltanatını bitireceğiz."

Hatay Büyükşehir Belediyesinde hizmete başladıkları gün belediyenin ve bağlı iştiraklerinin tüm iş ve işlemleriyle ilgili detaylı şekilde Sayıştay denetimini talep edeceklerini belirten Erdoğan, tespit edilen her kuruş yolsuzluğun da adli makamlar önünde hesabını soracaklarını bildirdi.

Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar kazanan tüm Hatay halkıdır, demokrasidir, Mehmet Öntürk'tür. Bizlere oy veren, vermeyen tüm kardeşlerimizin hukuku bize emanettir. Kimsenin sandıktan çıkan irademizi çalmasına da belediyenin mallarını çalmasına da vaktimizi çalmasına da müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir eski Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş.