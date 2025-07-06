DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Heyette bulunan Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Erol teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet görüşmenin ardından İmralı'dan ayrıldı.

DEM Parti'den 2,5 saat süren görüşmeye dair yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

DEM Parti İmralı heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak, 27 Şubat, 21 Nisan ve 18 Mayıs tarihlerinde olmak üzere 5 defa İmralı'yı ziyaret etmişti.