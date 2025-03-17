DEM Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ediyor. Görüşmede MHP heyetinde üç genel başkan yardımcısı yer alıyor. DEM Heyeti saat 14.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek

Meclis'te yapılan görüşmede, MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısının yer aldığı öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinde bulunmayı arzu ettiğini ancak partisini temsilen görevlendirilen arkadaşlarının onun yerini layıkıyla alacaklarına inandığını söylemişti.

Bahçeli "Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum" demişti.

İKİNCİ DURAK AK PARTİ

Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan oluşan İmralı heyeti, MHP'nin ardından bugün AK Parti'yi de ziyaret edecek.

Ayrıntılar geliyor...