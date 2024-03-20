İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3898
  • EURO
    35,2502
  • ALTIN
    2247.4
  • BIST100
    8929.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM Parti mitinginde skandal eylem! PKK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
Güncel

DEM Parti mitinginde skandal eylem! PKK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Mitingi' sonrasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 36 kişiden 6'sı tutuklandı.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 01:30 - Güncelleme:
DEM Parti mitinginde skandal eylem! PKK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
ABONE OL

İzmir'in Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda DEM Parti İl Başkanlığınca 17 Mart'ta düzenlenen "Nevruz Mitingi" sonrasında kanunsuz slogan atarak terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 36 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu bir kişi ise Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İzmir Valiliği, Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda DEM Parti İl Başkanlığınca 17 Mart'ta "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısı düzenlendiği, toplantının dağılımı sonrasında kanunsuz slogan attığı tespit edilen şüphelilerin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı, yapılan aramalarda da 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini açıklamıştı.

  • dem parti
  • terör propagandası
  • izmir
  • 36 gözaltı
  • 6 tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.