İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5976
  • EURO
    48,8447
  • ALTIN
    5201.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: 10 yıldır oğlumun yolunu gözlüyoruz
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: 10 yıldır oğlumun yolunu gözlüyoruz

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: 10 yıldır oğlumun yolunu gözlüyoruz
ABONE OL

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Özcan, "Oğlum, 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu. Yine gelmiyorsun. Gelin teslim olun yavrum. Memleketinize dönün. Daha ne istiyorsunuz? Atilla, oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

Baba Alaattin Koçhan ise oğlu Ersin'in Bursa'dan kaçırıldığını belirterek, "Oğlum, dönenler var, sen neden gelmiyorsun? 10 yıldır yolunu gözlüyoruz. Daha ne bekliyorsun?" dedi.

  • dem parti
  • terörsüz türkiye
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü pkk

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.