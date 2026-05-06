DEM Parti önünde evlat nöbeti: 13-14 yıldır bu hasretin içindeyiz

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan annelerden Ayten Koçhan, basın mensuplarına, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna sesini duyurmaya çalıştığını belirten Koçhan, "Eğer beni duyuyorsan, görüyorsan ne olur bir işaret ver. Nerede olursan ol, dön gel. Yolunuz yol değil. Gelin, teslim olun. Böyle bir fırsat bir daha elinize geçmez. Bir telefon aç, biz gelip seni alalım. Korkma. Bu sizin davanız değil. Bu oyunların içinde sizi kandırdılar, korkuttular. Gelin devlete sığının. Pazar günü Anneler Günü. Seni dört gözle bekliyoruz." diye konuştu:

Baba Halit Altun ise yıllardır kar, yağmur demeden evlatları için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Altun, "O bulunduğun yerin bize hiçbir faydası yok. Bu oyun İsrail'in ve Amerika'nın oyunudur. Sizi kandırdılar, aldattılar. Gelin ailenize, annenize, babanıza dönün. 13-14 yıldır bu hasretin içindeyiz. Sizi bekliyoruz. Bu davamızı da bırakmayacağız. Sonuna kadar sizi bekleyeceğiz. O yolların kimseye faydası olmadı, bize de olmayacak. Gelin ve bu fırsatlardan yararlanın. Cumhuriyetimiz burada, bayrağımız burada, Türkiye'miz burada, vatanımız burada. Senin yerin burası, ailenin yanı. Biz seni beklemekten vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.