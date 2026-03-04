DEM Parti önünde evlat nöbeti: Acılı anneden oğluna ''teslim ol'' çağrısı

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, 12 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, "Oğlum, senin orada kalmanın bir anlamı yok. Her neredeyseniz çıkın gelin, sizi bekliyoruz. Canınızı yerde bulmadınız." dedi.

9 yıldır oğlunu beklediğini ifade eden Şahinaz Özcan ise "Oğlum 9 yıldır kayıp, var mı, yok mu bilmiyorum. Kar, kış, soğuk demeden sizi bekliyoruz. Atilla, sesimi duyuyorsan, gel teslim ol." diye konuştu.