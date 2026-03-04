İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,978
  • EURO
    51,1144
  • ALTIN
    7329.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Acılı anneden oğluna ''teslim ol'' çağrısı
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Acılı anneden oğluna ''teslim ol'' çağrısı

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Acılı anneden oğluna ''teslim ol'' çağrısı
ABONE OL

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, 12 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, "Oğlum, senin orada kalmanın bir anlamı yok. Her neredeyseniz çıkın gelin, sizi bekliyoruz. Canınızı yerde bulmadınız." dedi.

9 yıldır oğlunu beklediğini ifade eden Şahinaz Özcan ise "Oğlum 9 yıldır kayıp, var mı, yok mu bilmiyorum. Kar, kış, soğuk demeden sizi bekliyoruz. Atilla, sesimi duyuyorsan, gel teslim ol." diye konuştu.

  • dem parti
  • terör örgütü

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.