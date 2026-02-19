İSTANBUL 13°C / 7°C
19 Şubat 2026 Perşembe
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Beni görüyorsan gel devlete teslim ol
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Beni görüyorsan gel devlete teslim ol

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. 5 yıl önce oğlu için eyleme katıldığını ifade eden Fevzi Yağmur, 'Oğlum, 10 sene daha geçse peşini bırakmayacağım. Beni görüyorsan gel devlete teslim ol.' dedi.

19 Şubat 2026 Perşembe 14:38
Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012'de kızı Şeyma Sancar'ın dağa kaçırıldığını söyledi.

Sancar, 14 yıldır evladından ayrı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hasret ve özlemle Şeyma'mı bekliyorum. Kızım, beni duyuyorsan, görüyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Gel, kaldığın yerden hayatınıza devam edin. Dağdaki bütün çocuklara çağrımdır, gelsinler devlet güçlerimize teslim olsunlar. Orada yaşam yok, sizi kandırıyorlar. Özgürlük varsa Türkiye'de var. Şeyma kızım, burada hasret ve özlemle seni bekliyorum. Artık yeter, dayanamıyorum. Yıllardır peşindeyim, peşini bırakmayacağım."

Baba Fevzi Yağmur ise 5 yıl önce oğlu için eyleme katıldığını ifade ederek, "Oğlum, 10 sene daha geçse peşini bırakmayacağım. Beni görüyorsan gel devlete teslim ol." dedi.

