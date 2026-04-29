İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0736
  • EURO
    52,9207
  • ALTIN
    6622.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Bizi duyuyorsanız gelin, teslim olun
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Bizi duyuyorsanız gelin, teslim olun

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Alaattin Koçhan, 'Oğlum Ersin, bizi duyuyorsanız çıkın gelin. Ailelerinize teslim olun. Bizi de bu kadar bekletmeye gerek yok. Bizi huzursuz etmenize gerek yok.' dedi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 13:35
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Bizi duyuyorsanız gelin, teslim olun
ABONE OL

Çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Eyleme devam edeceklerini belirten Koçhan, "Oğlum Ersin, bizi duyuyorsanız çıkın gelin. Ailelerinize teslim olun. Bizi de bu kadar bekletmeye gerek yok. Bizi huzursuz etmenize gerek yok." dedi.

Oğlundan yıllardır haber alamayan Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum, neredesin? Herkes annesine, babasına, memleketine, toprağına geliyor. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Siz artık küçük değilsiniz, çıkın gelin. Mutlu olmadığınızı biliyorum. Sen de bizi merak ediyorsun." diye konuştu.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü pkk

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.