DEM Parti önünde evlat nöbeti: Bizim hayatımızı kararttılar

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Güllü Ereğli, oğlunun 10 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Oğlundan dönmesini isteyen Ereğli, "Oğlumu kandırarak götürdüler. Ben oğlumu istiyorum. Benim oğlum üniversiteye gidiyordu, savcı olmak istiyordu ama onun hayallerini çaldılar. Bizim hayatımızı kararttılar. Diğer çocuklarımızı perişan ettiler. Hepimiz o yüzden hasta olduk. Nevzat, eğer beni duyuyorsan gel. Onlar zalimdir, haindir. Oğlum gel, devletimize teslim ol." diye konuştu.

Kardeşi için eyleme katılan Abdullah Arslan ise yaklaşık 4 yıldır mücadelelerine devam ettiklerini belirtti.

Kardeşinin inşaat mühendisliği bölümünü okuduğunu anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Kardeşim Balıkesir'de üniversite okuyordu. Kandırarak götürdüler. Onlar kendi çocuklarını güzel okullarda okutuyorlar. Milletvekili, belediye başkanı oluyorlar. Garibanların çocuklarını da dağa gönderiyorlar. Kardeşime çağrı yapıyorum ülkene gel, sen de güzel yaşa. İnşaat mühendisisin bize faydan olsun. Annem kanser hastası kardeşimi bekliyor. İnşallah bu süreç başarıya ulaşır. Kardeşim de gelir. Türkiye gibi güzel bir ülke yok. Bizim ülkemiz bütün insanları seviyor. Bizim bu süreçten beklentimiz var. İnşallah başarıya ulaşır, kandırılarak dağa götürülen her çocuk gelir."