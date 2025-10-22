İSTANBUL 21°C / 16°C
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Bu bizim davamız değil

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Anne Ayten Koçhan, 'Oğlum bizi duyuyorsan görüyorsan çık gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu İsrail ve Amerika'nın davası. Gelin oğlum artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yıllardır evlat hasretiyle yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun olduklarını ifade eden Koçhan, "Bir yanımız her zaman eksik kalıyor. Evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Hiçbir haber yok. Oğlum bizi duyuyorsan görüyorsan çık gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu İsrail ve Amerika'nın davası. Gelin oğlum artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yıllardır evlat hasretiyle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan kaçırıldığı günden bu yana haber alamadığını belirterek, teslim olması çağrısında bulundu.

