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DEM Parti önünde evlat nöbeti: Bu bizim davamız değil

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Yıllardır oğlundan haber alamadığını söyleyen Şahinaz Özcan, 'Oğlum, sesimi duyuyorsun gel teslim ol. Bu bizim davamız değil.' dedi.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 13:47 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Bu bizim davamız değil
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Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Çocuklarına kavuşmak için mücadele ettiklerini belirten Koçhan, "Oğlum nerelerdesin, ne yapıyorsun? Bizi yeterince beklettin. Başka yerden size bir fayda yok. Neredeysen çıkıp gel. Arkadaşlarınızla birlikte teslim olun." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan ise "Yıllardır oğlumdan haber alamıyorum. Var mı yok mu bilmiyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsun gel teslim ol. Bu bizim davamız değil." dedi.

  • dem parti
  • terör örgütü
  • evlat nöbeti

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