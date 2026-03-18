İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2259
  • EURO
    51,1919
  • ALTIN
    7098.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Çevremizde bu kadar ateş varken ne bekliyorsunuz
Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki kararlı eylemlerini bu hafta da sürdürdü. 12 yıldır oğlundan haber alamayan baba Alaattin Koçhan, 'Oğlumdan yıllardır haber alamıyorum. Oğlum, ne bekliyorsunuz? Çıkın gelin. Çevremizde bu kadar ateş varken ne bekliyorsunuz. Bayramlarımız kara bayram gibi geçiyor. Neredeyseniz çıkın gelin, sizi bekliyoruz.' dedi.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 12:20
ABONE OL

Muş'ta her çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma umudunu diri tutuyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ailelerin acısı daha da derinleşirken, anneler ve babalar bu hafta da meydandan ayrılmayı reddetti.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"ÇEVREMİZDE BU KADAR ATEŞ VARKEN NE BEKLİYORSUNUZ"

Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, 12 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlumdan yıllardır haber alamıyorum. Oğlum, ne bekliyorsunuz? Çıkın gelin. Çevremizde bu kadar ateş varken ne bekliyorsunuz. Bayramlarımız kara bayram gibi geçiyor. Neredeyseniz çıkın gelin, sizi bekliyoruz." dedi.

Baba Halit Altun ise yıllardır evlat hasreti çektiklerini belirtti.

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını dile getiren Altun, "Bayramlar bizim için nasıl geçiyor bilmiyoruz. Biz çocuklarımızın düşüncesindeyiz, onları istiyoruz. Bu mübarek günlerde sadece çocuklarımızın peşindeyiz. Başka istediğimiz bir şey yok." diye konuştu.

  • evlat nöbeti
  • DEM Parti
  • terör

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.