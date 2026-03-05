DEM Parti önünde evlat nöbeti: Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

"Evlat nöbeti"ni sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, çocukları için yıllardır mücadele ettiklerini belirtti.

Eyleme devam edeceklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Yıllardır çocuğumdan ayrıyım. 'Yeter' diyoruz, bayram geliyor, içimiz buruk, gözlerimiz yaş, bir yanımız eksik. Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Kardeşlik olsun, anneler ve babalar ağlamasın. Dağdaki çocukların teslim olmasını istiyoruz. Devlet onlara kucak açmış. Gelsinler hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler."