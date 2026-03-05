İSTANBUL 13°C / 6°C
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, 'Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Kardeşlik olsun, anneler ve babalar ağlamasın. Dağdaki çocukların teslim olmasını istiyoruz.' dedi.

AA5 Mart 2026 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim
Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

"Evlat nöbeti"ni sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, çocukları için yıllardır mücadele ettiklerini belirtti.

Eyleme devam edeceklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Yıllardır çocuğumdan ayrıyım. 'Yeter' diyoruz, bayram geliyor, içimiz buruk, gözlerimiz yaş, bir yanımız eksik. Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Kardeşlik olsun, anneler ve babalar ağlamasın. Dağdaki çocukların teslim olmasını istiyoruz. Devlet onlara kucak açmış. Gelsinler hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler."

  • dem parti
  • evlat nöbeti

