DEM Parti önünde evlat nöbeti: Çocuklarımızın dönmesini istiyoruz

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da yaptıkları eylemde çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Ayten Koçhan, basın mensuplarına, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını söyledi.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Koçhan, şöyle konuştu:

"Gece gündüz televizyonun önünde senden haber bekliyorum oğlum. Telefon gelse, kapı çalsa sizden bir haber geldi diyorum. Yavrum daha neyi bekliyorsunuz? Gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil. Sizi kandırıp oyalıyorlar. Gelin devletinize sığının. İnşallah biz kazanacağız oğlum. Anneler, babalar yolunuzu gözlüyor. Anneler, babalar ağlıyor, yeter."

Baba Halit Altun ise oğlunun 12 yıl önce götürüldüğünü belirterek, "DEM Parti'nin önünde evlat nöbet tutuyoruz. İnşallah nöbetimiz de başarılı olacak. Terörsüz Türkiye süreci çok iyi gidiyor. Çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. Bir an önce çocuklarımıza kavuşup onları görmeyi umut ediyoruz. Biz de barış istiyoruz, huzurlu Türkiye istiyoruz." dedi.