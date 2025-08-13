İSTANBUL 30°C / 23°C
13 Ağustos 2025 Çarşamba
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Oğlunun Bursa'da kaçırıldığını ifade eden Alaattin Koçhan, 'Bu sürecin başlamasından çok memnunuz. Bu süreci başlatandan Allah razı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin. Çok ümitliyiz. Bir an evvel bu sürecin tamamlanmasını ve çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz.' dedi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:32
Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da yaptıkları eylemde çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Şahinaz Özcan, oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Özcan, "Çok şükür bir süreç oldu. Daha ne istiyorsun oğlum. Gelin teslim olun. Yıllardır yolunuzu gözlüyoruz." dedi.

Alaattin Koçhan ise Muş'un Akpınar köyünde yaşadığını belirtti. Oğlunun Bursa'da kaçırıldığını ifade eden Koçhan, şöyle konuştu:

"9 yıldır oğlumun yolunu gözlüyorum. Hiçbir haber alamadık. Bu sürecin başlamasından çok memnunuz. Bu süreci başlatandan Allah razı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin. Çok ümitliyiz. Bir an evvel bu sürecin tamamlanmasını ve çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel."

