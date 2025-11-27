İSTANBUL 22°C / 12°C
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Devletimizin gücüyle çocuklarımıza kavuşacağız
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Devletimizin gücüyle çocuklarımıza kavuşacağız

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini ifade eden Nazlı Sancar, 'Allah'ın izniyle ve devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Süreçten dolayı bayram havası yaşıyoruz. Bu sürece kim sebep olmuşsa Allah onlardan razı olsun.' dedi.

27 Kasım 2025 Perşembe 13:53
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Devletimizin gücüyle çocuklarımıza kavuşacağız
Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarıyla İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, DEM Parti binası önüne kadar yürüdü.

Aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, evlatlarının geri gelmesi için mücadele verdiklerini dile getirdi.

Çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Anneler ağlamasın, silahlar sussun. Bu mücadelede Türk ve Kürt annesi fark etmiyor, dilin acısı yoktur. Evlatlarımızın geri gelmesini istiyoruz. Allah'ın izniyle ve devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Süreçten dolayı bayram havası yaşıyoruz. Bu sürece kim sebep olmuşsa Allah onlardan razı olsun."

Anne Saliha Mert ise "2005'te oğlum dağa kaçırıldı, o günden bu yana onu bekliyorum. Anneler olarak süreçten umutluyuz. Evlatlarımıza kavuşacağımız günü bekliyoruz." dedi.

