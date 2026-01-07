İSTANBUL 18°C / 14°C
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Evlatlarımızın teslim olması için çağrıda bulunuyorum
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Evlatlarımızın teslim olması için çağrıda bulunuyorum

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuğunun 12 yıl önce kaçırıldığını söyleyen Halit Altun, 'Kar ve soğuk havaya aldırış etmeden çocuklarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Evlatlarımızın teslim olması için çağrıda bulunuyorum, gelsinler yasalardan faydalansınlar.' dedi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 12:44
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Evlatlarımızın teslim olması için çağrıda bulunuyorum
Her hafta çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme oğlu için katılan Halit Altun, basın mensuplarına, çocuğunun 12 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Çocuğuna kavuşmak için 9 yıldır mücadele ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kar ve soğuk havaya aldırış etmeden çocuklarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Evlatlarımızın teslim olması için çağrıda bulunuyorum, gelsinler yasalardan faydalansınlar. Kendinize acımadınız, bize acıyın. Yıllardır bu hasret içinde yaşıyoruz. Sizin için eylemlerimizi sürdürüyoruz. Nöbetimizi terk etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "10 yıl önce oğlumu kaçırdılar. Biz de mücadelemizi sürdürüyoruz. Onlar için bu soğukta burada bekliyoruz. Onların teslim olmasını istiyoruz. Davamızı bırakmayacağız." dedi.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü

