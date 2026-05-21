Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Gelin devlet güçlerimize teslim olun

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Evlatları için eylemlerini sürdüreceklerini söyleyen Fevzi Yağmur, 'Burada çocuklarımızı bekliyoruz. Oğlum, beni duyuyorsan ne olur geri dön. Seni bekliyoruz. Bu kadar insan çocuklarının geri dönmesi için buraya geliyor. Sizler de ne olur devlet güçlerimize teslim olun.' diye konuştu.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Fevzi Yağmur, evlatları için eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Oğluna çağrıda bulunan Yağmur, "Burada çocuklarımızı bekliyoruz. Oğlum, beni duyuyorsan ne olur geri dön. Seni bekliyoruz. Bu kadar insan çocuklarının geri dönmesi için buraya geliyor. Sizler de ne olur devlet güçlerimize teslim olun." diye konuştu.

