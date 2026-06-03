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DEM Parti önünde evlat nöbeti: Gelin devlete sığının

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan, 'Yavrum, sensiz bayramımız kara geçti. Gittiğin günden beri bizi etkiliyorsun. Gel, beni, babanı düşün. Gelin devlete sığının, teslim olun. Yolunuz yol değil.' dedi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Gelin devlete sığının
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Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna seslenen Koçhan, "Yavrum, sensiz bayramımız kara geçti. Gittiğin günden beri bizi etkiliyorsun. Gel, beni, babanı düşün. Gelin devlete sığının, teslim olun. Yolunuz yol değil." dedi.

Baba Halit Altun ise "14 yıldır bu acıyla yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Artık ölü gibiyiz. Dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü pkk

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