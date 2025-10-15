İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Her yerde oğlumun yolunu gözlüyorum

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyleyen Anne Naciye Sönmez Yıldız, 'Her yerde oğlumun yolunu gözlüyorum. Yeter artık. Bir çok kişi gelip teslim oldu, sen de dön.' dedi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 12:46
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Her yerde oğlumun yolunu gözlüyorum
Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarının dönmesini umutla bekleyen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Çocuğundan teslim olmasını isteyen Yıldız, "Osman'ın annesiyim. Her şey çok güzel olmuş. Yolunuzu da açmışlar, gelin teslim olun. Sizi bekliyoruz. Her yerde oğlumun yolunu gözlüyorum. Yeter artık. Bir çok kişi gelip teslim oldu, sen de dön." dedi.

Baba Halit Altun da oğlu için eyleme katıldığını belirterek, "12 yıl önce çocuğum okul okurken terör örgütü PKK tarafından götürüldü. Bütün dünya sesimizi duydu maalesef onlar duymazdan geliyor. Çocuklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok." ifadelerini kullandı.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü pkk

