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  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Kardeşimi kandırıp götürdüler
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DEM Parti önünde evlat nöbeti: Kardeşimi kandırıp götürdüler

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Yıllardır kardeşinden haber alamadığını söyleyen Abdullah Arslan, 'Kardeşim için 5 yıldır sürekli geliyorum. Kardeşime buradan çağrı yapıyorum. Ne olur geri dön. Çok güzel ülkemiz, memleketimiz var. Kardeşimi kandırdılar ve götürdüler.' dedi.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Kardeşimi kandırıp götürdüler
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Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Abdullah Arslan, yıllardır kardeşinden haber alamadığını söyledi.

Kardeşine çağrıda bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Kardeşim için 5 yıldır sürekli geliyorum. Kardeşime buradan çağrı yapıyorum. Ne olur geri dön. Çok güzel ülkemiz, memleketimiz var. Kardeşimi kandırdılar ve götürdüler. Uzun zamandır arıyoruz. Kendisinin teslim olmasını istiyorum. Annem, kardeşim seni bekliyor. Seni çok seviyoruz. Dön artık."

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü pkk

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