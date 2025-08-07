İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
  Güncel
  DEM Parti önünde evlat nöbeti: Oğlum beni duyuyorsan teslim ol
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Oğlum beni duyuyorsan teslim ol

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Eyleme oğlu için katılan Gevez Erdinç, 'Umudum odur ki çocuklarımız gelecek ve artık kan dökülmeyecek. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' süreciyle çocuklarımız dönecek. Bunu çok istiyoruz. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan gel, teslim ol.' dedi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 14:53
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Oğlum beni duyuyorsan teslim ol
Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme oğlu için katılan Gevez Erdinç, gazetecilere, "Terörsüz Türkiye" sürecinde umutlu olduklarını söyledi.

Oğlunun teslim olmasını isteyen Erdinç, "Umudum odur ki çocuklarımız gelecek ve artık kan dökülmeyecek. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' süreciyle çocuklarımız dönecek. Bunu çok istiyoruz. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan gel, teslim ol." dedi.

Fevzi Yağmur ise oğlu Kenan'dan 10 yıldır haber alamadığını ifade ederek, "10 yıldır çocuğumun peşindeyim. Ölüm haberini alsam bile bu mücadeleden vazgeçmem. Oğlum, beni duyuyorsan gel, teslim ol. Devlet sizin yolunuzu açtı, merhamet etti. Gelin, devlete teslim olun." diye konuştu.

  • dem parti
  • terör örgütü
  • evlat nöbeti

