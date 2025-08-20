İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9242
  • EURO
    47,7282
  • ALTIN
    4392.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Oğlum, gelin teslim olun
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Oğlum, gelin teslim olun

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Kaçırıldığı günden bu yana oğlundan haber alamadığını belirten Şahinaz Özcan, 'Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Hiç kimsenin bizim çocuklarımızı alıp götürmeye hakkı yok. Oğlum bir süreç başladı. Gelin, teslim olun.' dedi.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Oğlum, gelin teslim olun
ABONE OL

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

Çocuklarının yolunu dört gözle bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankart açtı.

Baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır oğlunun yolunu gözlediğini ifade eden Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlumdan hiçbir haber alamadım. Terörsüz Türkiye sürecinden çok memnunuz. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mecliste komisyon kuruldu. Bu komisyon görüşmeler yapıyor. Evlatlarımızın dönmesini bekliyoruz. Oğlum, artık tahammülümüz kalmadı, dönün gelin."

Anne Şahinaz Özcan da kaçırıldığı günden bu yana oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Hiç kimsenin bizim çocuklarımızı alıp götürmeye hakkı yok. Oğlum bir süreç başladı. Gelin, teslim olun." dedi.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü

ÖNERİLEN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.