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  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: ''Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol''
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DEM Parti önünde evlat nöbeti: ''Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol''

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Bir süredir oğlundan haber alamadığını söyleyen Naciye Sönmez Yıldız 'Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok memnun olduk. Çok heyecanlıyız. Haberleri dikkatle izliyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol.' diye konuştu.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: ''Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol''
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Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özcan, "PKK silah bıraktı. Bu süreçten çok memnun olduk. Gelin teslim olun." dedi.

Naciye Sönmez Yıldız ise "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok memnun olduk. Çok heyecanlıyız. Haberleri dikkatle izliyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü pkk

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