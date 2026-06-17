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  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol
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DEM Parti önünde evlat nöbeti: Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Oğlundan yıllardır haber alamadığını söyleyen Şahinaz Özcan, 'Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Hepimiz Müslümanız ve kardeşiz. Neden böyle yapıyorsunuz? Gelin teslim olun.' dedi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 12:44 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol
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Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Oğlunun teslim olmasını isteyen Özcan, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Hepimiz Müslümanız ve kardeşiz. Neden böyle yapıyorsunuz? Gelin teslim olun." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Yıldız, "Orada ne yapıyorsunuz? Annenize, kardeşinize, ailenize dönün. Yeter artık. Biz burada, siz orada perişansınız. Oğlum için sonuna kadar buradayım, peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü

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