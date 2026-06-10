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DEM Parti önünde evlat nöbeti: Orada sizin için bir gelecek yok

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. yıllardır oğlundan haber alamadığını söyleyen Alaattin Koçhan, 'Oğlum Ersin, sesimi duyarsan gel. Orada kalmanın bir anlamı yok. Orada beklemen bizi çok üzüyor. Orada sizin için bir gelecek yok. Vadedilenlerin hepsi yalan.' dedi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Orada sizin için bir gelecek yok
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Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunun teslim olmasını isteyen Koçhan, "Oğlum Ersin, sesimi duyarsan gel. Orada kalmanın bir anlamı yok. Orada beklemen bizi çok üzüyor. Orada sizin için bir gelecek yok. Vadedilenlerin hepsi yalan." dedi.

Naciye Sönmez Yıldız da 10 yıl önce dağa götürülen oğluna kavuşmayı istediğini dile getirdi.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü

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