DEM Parti önünde evlat nöbeti: Sesimi duyuyorsan gel teslim ol

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, çocuğundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Yıldız, "Osman, bu soğukta hep senin için buradayım. Neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. Seni bekliyoruz. Sonuna kadar seni bekleyeceğim. Değil 10, 100 sene de geçse oğlumun peşini bırakmam. Ben oğlumu istiyorum." diye konuştu.

Şahinaz Özcan ise "9 yıldır oğlum kayıp, hiç haber alamadım. Gelin teslim olun, yeter artık. Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." dedi.

