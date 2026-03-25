İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3629
  • EURO
    51,4905
  • ALTIN
    6490.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Sesimi duyuyorsan gel teslim ol

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bu hafta da devam etti. 9 yıldır çocuğunu arayan Şahinaz Özcan, 'Oğlum 9 yıldır kayıp, var mı yok mu bilmiyorum. Çocuğumu istiyorum. Oğlum Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol.' diye konuştu.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Muş'ta her çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma umudunu diri tuttu. Evlat nöbetinin yeni haftasında anneler ve babalar, ellerindeki pankartlarla hem acılarını hem de kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllardır süren bu bekleyiş, ailelerin her hafta yinelediği çağrılarla toplumun gündemine taşındı.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da yaptıkları eylemde çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

'BU BAYRAM KARA BAYRAM OLDU'

Eyleme katılan anne Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Yıldız, "Osman, sizin için buradayım. Oğlum, bu bayram bize kara bayram oldu. Niye gelmiyorsun? Gelin teslim olun. Ne olursa olsun, sizi bekliyoruz." dedi.

Şahinaz Özcan ise eyleme oğlu için katıldığını ifade ederek, "Oğlum 9 yıldır kayıp, var mı yok mu bilmiyorum. Çocuğumu istiyorum. Oğlum Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

  • evlat nöbeti
  • Muş DEM Parti
  • PKK kaçırma
  • Naciye Sönmez Yıldız
  • Şahinaz Özcan

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.