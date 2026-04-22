  DEM Parti önünde evlat nöbeti: Sizi korkutuyorlar, gelin teslim olun
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Sizi korkutuyorlar, gelin teslim olun

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Teslim olması için oğluna seslenen Naciye Sönmez Yıldız, 'Yıllardır gözüm hep senin yolunda. Nerede olursan ol, benim sesimi duyarsan geri dön. Bundan sonra her şey size kalmış. Niye dönmüyorsun? Sizi korkutuyorlar. Gelin teslim olun.' dedi.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 13:13 - Güncelleme:
Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, oğlu Osman'dan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Teslim olması için oğluna seslenen Yıldız, "Yıllardır gözüm hep senin yolunda. Nerede olursan ol, benim sesimi duyarsan geri dön. Bundan sonra her şey size kalmış. Niye dönmüyorsun? Sizi korkutuyorlar. Gelin teslim olun." dedi.

Şahinaz Özcan ise "9 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Buradan oğluma sesleniyorum. Eğer sesimi duyuyorsan gel. Siz de teslim olanları örnek alın, gelin teslim olun." diye konuştu.

