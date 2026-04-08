İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5393
  • EURO
    52,0708
  • ALTIN
    6849.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  DEM Parti önünde evlat nöbeti: Şu an yanlış yerdesiniz
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Şu an yanlış yerdesiniz

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdürdü. 11 yıldır oğlundan haber alamayan Ayten Koçhan 'Sen gelene kadar eyleme devam edeceğim' derken, Halit Altun oğluna 'Şu an yanlış yerdesiniz, gelin toprağınıza dönün' diye seslendi.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 12:39
ABONE OL

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, her hafta olduğu gibi bu çarşamba da DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren anne ve babalar, ellerindeki pankartlar ve çocuklarının fotoğraflarıyla teslim olma çağrısını yineledi.

AİLELER PANKARTLARLA DEM PARTİ ÖNÜNDE NÖBETTE

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"BİZİ PERİŞAN ETTİNİZ"

Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Ersin oğlum, gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bizi perişan ettiniz. Sen gelene kadar eyleme devam edeceğim." dedi.

Oğlu için eyleme katıldığını belirten Halit Altun ise "Oğlum etmeyin, eylemeyin, yapmayın. Şu an yanlış yerdesiniz. Toprağımız, her şeyimiz burada. Gelin kendi bağınızda yaşayın." ifadelerini kullandı.

  • DEM Parti
  • terör örgütü pkk
  • evlat nöbeti

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail Konsolosluğu'na sızma girişimi önlendi! İşte o terörist...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.