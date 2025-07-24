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DEM Parti önünde evlat nöbeti: Terörün bir an önce bitmesini istiyoruz

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Eyleme kızı için katıldığı söyleyen Nazlı Sancar, 'Evladıma kavuşmak istiyorum, onu çok özledim. Yeter artık, terörün bir an önce bitmesini istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşacağımız günü dört gözle bekliyoruz.' dedi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Terörün bir an önce bitmesini istiyoruz
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Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, evlatları için yıllardır mücadele ettiklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Eyleme kızım Şeyma için katılıyorum. Evlatlarımıza devletimizin gücüyle kavuşacağımıza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanlarındayız, destekçileriyiz. Evladıma kavuşmak istiyorum, onu çok özledim. Yeter artık, terörün bir an önce bitmesini istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşacağımız günü dört gözle bekliyoruz. Çok sevinçliyiz."

  • dem parti
  • terörsüz türkiye
  • evlat nöbeti

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