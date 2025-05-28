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DEM Parti önünde evlat nöbeti: Yeter artık kan dökülmesin

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti. Terör örgütü PKK ve DEM Parti'den çocuğunu isteyen ve 9 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan, 'Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı mutluyuz ve sevinçliyiz. Yeter, anne babaların ağladığı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin oğlum, gelin teslim olun. Bir an önce silahları bırakmanızı isteriz. Yeter artık kan dökülmesin.' dedi.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Yeter artık kan dökülmesin
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Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına kavuşacakları günü umutla beklediklerini ifade etti.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 9 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Terör örgütü PKK ve DEM Parti'den çocuğunu isteyen Koçhan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı mutluyuz ve sevinçliyiz. Yeter, anne babaların ağladığı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin oğlum, gelin teslim olun. Bir an önce silahları bırakmanızı isteriz. Yeter artık kan dökülmesin. Askerimizin, polislerimizin burnu kanamasın, yavrularımızın burnu kanamasın. Gelin teslim olun yavrum."

Oğlu için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız da "Terörsüz Türkiye süreci oldu, her şey güzel olacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu süreci çıkarttı. O da bizi düşündü. Biliyoruz bu barış olacak." dedi.

  • dem parti
  • evlat nöbeti

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