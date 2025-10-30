İSTANBUL 21°C / 12°C
  DEM Parti önünde evlat nöbeti: Yıllardır bir yanımız eksik
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Yıllardır bir yanımız eksik

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Eyleme kızı için katılan Nazlı Sancar, 'Acımız çok büyük, yıllardır bir yanımız eksik. Evlatlarımıza kavuşacağımız günleri dört gözle bekliyoruz.' dedi.

30 Ekim 2025 Perşembe 15:12
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Yıllardır bir yanımız eksik
Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Bu hafta da slogan atmayarak sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme kızı için katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, Terörsüz Türkiye Süreci'nin kendilerine umut verdiğini söyledi.

Çocuklarına kavuşmak istediklerini belirten Sancar, "Bugün slogan atmadık, dualarla yürüdük. Komisyon bugün toplanacak. İnşallah anneler artık ağlamayacak, şehit haberleri gelmeyecek. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. 8 yıldır evlat mücadelemizi sürdürüyoruz. Acımız çok büyük, yıllardır bir yanımız eksik. Evlatlarımıza kavuşacağımız günleri dört gözle bekliyoruz." dedi.

Oğlu için eyleme katıldığını ifade eden Saliha Mert ise "Yıllardır bu mücadeledeyiz, çok yorulduk. Oğlum sana sesleniyorum, gel devlete teslim ol. İnşallah herkes evladına kavuşur." diye konuştu.

