DEM Parti önünde evlat nöbeti: Yıllardır devletimizin yanındayız

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Abdullah Arslan, kardeşi için yaklaşık 4 yıldır eylem yaptığını belirtti.

Kardeşine teslim olması için çağrıda bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Kardeşim gelsin devletine teslim olsun. DEM Parti'nin bu çocukları getirmesini istiyoruz. 12 yıl önce kardeşimi kandırarak götürdüler, haber alamıyoruz. Ülkemiz çok güzel, burada herkesin yeri var. Yıllardır devletimizin yanındayız. Kardeşimin gelip ülkesine faydasının dokunmasını istiyoruz."