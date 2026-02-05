İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5462
  • EURO
    51,4323
  • ALTIN
    6834.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Yıllardır devletimizin yanındayız
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Yıllardır devletimizin yanındayız

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Kardeşi için yaklaşık 4 yıldır eylem yaptığını belirten Abdullah Arslan, 'Ülkemiz çok güzel, burada herkesin yeri var. Yıllardır devletimizin yanındayız. Kardeşimin gelip ülkesine faydasının dokunmasını istiyoruz.' dedi.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Yıllardır devletimizin yanındayız
ABONE OL

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Abdullah Arslan, kardeşi için yaklaşık 4 yıldır eylem yaptığını belirtti.

Kardeşine teslim olması için çağrıda bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Kardeşim gelsin devletine teslim olsun. DEM Parti'nin bu çocukları getirmesini istiyoruz. 12 yıl önce kardeşimi kandırarak götürdüler, haber alamıyoruz. Ülkemiz çok güzel, burada herkesin yeri var. Yıllardır devletimizin yanındayız. Kardeşimin gelip ülkesine faydasının dokunmasını istiyoruz."

  • van
  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü pkk

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.