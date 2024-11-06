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DEM Parti önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
DEM Parti önündeki evlat nöbeti sürüyor
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Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

Evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, oğlunun 9 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Evladına kavuşmak için 3 yıldır eylem yaptığını belirten Koçhan, "Çocuğuma sesleniyorum, yolunuz yol değil, dönün. Gelin, devlete sığının. Bizim bir bayrağımız var. Ben çocuğumu terör örgütü PKK'dan istiyorum. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin, oğlum, bizi görüyorsan gel, devlete teslim ol. Bu bizim davamız değil. Sizi orada kandırıyorlar ve zorla tutuyorlar." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da 8 yıldır oğlundan haber alamadığını dile getirerek, "Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Ben PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar buradayım. Çocuklarımızı götürüyorlar. Bunlar çok vicdansızlar." dedi.

  • evlat nöbeti
  • dem parti

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