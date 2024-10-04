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DEM Parti özünden şaşmadı! Ameliyat masasındaki engelli personelini işten çıkardı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'de mağduriyetler yaşatılmaya devam ediliyor. Sur Belediyesi'nde çalışan 49 yaşındaki böbrek hastası Sıddık Turan, ameliyat masasında olduğu sırada işten çıkartıldı. Engelli raporu bulunan Turan, uğradığı haksızlık karşısında ilk nöbetine başladı.

IHA4 Ekim 2024 Cuma 10:41 - Güncelleme:
DEM Parti özünden şaşmadı! Ameliyat masasındaki engelli personelini işten çıkardı
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Sur Belediyesini kazan DEM Parti, Park Bahçeler Şefliğinde çalışan engelli personeli, ameliyat masasındayken işten çıkardı. İşten çıkartılan Sıddık Turan (49), Diyarbakır Sur Belediyesi Park Bahçeler Şefliğinde çalışan bir görevli olduğunu, 02 Ekim 2024 tarihinde sebepsiz yere çıkışının verildiğini söyledi. Bunu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her iki böbreğinden ameliyat olduğu sırada öğrendiğini belirten Turan, "Ameliyat çıkışında hasta yatağımda SGK'dan bildirim geldi. Çıkışınız, 22'inci madden dolayı verilmiştir denildi. Engelliyim, engelli kağıdım, ağır iş yapamaz raporum var. Her türlü zorluğa, baskıya rağmen sırf çocuklarım için çalışmaya devam ediyordum, sırf bizi işten atmasınlar diye. Mağduruz, mağduriyetimzin giderilmesini istiyoruz. 3 çocuğum okuyor, bir tane üniversite öğrencisi, biri lise, diğeri ortaokul öğrencisi" dedi.

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Karaman ise yaptığı yazılı açıklamada, DEM'li belediyeleri kast ederek, "Bunlar size göre insan ve Kürt değil mi? Sıddık Turan'a yapılan zulmün ahlak ve vicdan boyutlarını aştı. İşten atılan diğer işçiler gibi Sıddık Turan'a her türlü hukuki destek vereceğiz. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynamak, mağdur etmek hiç bir vicdana sığmaz. Hak, hukuk, adalet gibi kavramları dillerinden düşürmeyenler, Kürtlerin haklarını savunduklarını iddia edenler bu zulmü yapıyor" ifadelerini kullandı.

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