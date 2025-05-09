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DEM Parti: PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2025 Cuma 12:01 - Güncelleme:
DEM Parti: PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nın kongresinin toplanmasının an meselesi olduğuna dikkat çeken Doğan, "Her an duyurabilir." dedi.

PERVİN BULDAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da trafik kazası geçirdiği haberlerini de doğrulayan Doğan, "Suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Keskin Bayındır da araçtaydı. Aracı kullanan aracı ters yöne girmesi yüzünden gerçekleşmiş. Kimsenin hasar almadığı bir trafik kazası." diye konuştu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E SUİKAST İDDİASI

Sırrı Süreyya Önder'in başkanvekili olduğu için farklı güvenlik önlemleri olduğundan bahseden Doğan, makam aracındaki düzeneğin güvenlik merciilere teslim edildiğini dile getirdi.

Doğan, "Dün yaptığımız açıklama ve bugünkü açıklamalarım dışında elimize ulaşan herhangi bir bilgi yok." dedi.

  • DEM Parti
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