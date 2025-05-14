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DEM Parti ''Terörsüz Türkiye'' süreci için sahaya iniyor: ''Ortak vatan'' vurgusu

DEM Parti kaynakları, 16-18 Mayıs tarihleri arasında sahaya ineceklerini ve il il gezerek terörsüz Türkiye sürecini anlatacaklarını duyurdu. DEM Parti'den aynı zamanda 'ortak vatan' vurgusu yapıldı.

14 Mayıs 2025 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
DEM Parti ''Terörsüz Türkiye'' süreci için sahaya iniyor: ''Ortak vatan'' vurgusu
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Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısından sonra terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini topladı. 12 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile PKK kendini feshetme ve silah bırakama kararı aldığını açıkladı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi iç cephe açıklamaları ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin atmış olduğu kritik adımlarla Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Gözlerin çevrildiği DEM Parti ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DEM PARTİ SAHAYA İNİYOR

DEM Parti kaynakları 16-18 Mayıs tarihinde sahaya ineceklerini ve yapılacak çalışmaları anlattı. DEM Parti'den aynı zamanda Ortak Vatan vurgusu yapıldı. DEM Parti 16-17-18 Mayıs tarihlerinde sahaya iniyor, milletvekilleri il il gezecek Terörsüz Türkiye Süreci'nde gelinen aşamayı anlatacak.

"ORTAK VATAN" VURGUSU

A Haber'e konuşan DEM Parti kaynakları , "Bu süreçte ne yenen var ne de yenilenen. Kazanan Türkiye olacak. Silahlar susacak 40 yıllık sorun tarihe karışacak. Herkesin buna gönlünce sevinip mutlu olması gerekiyor. Bizler de ziyaretlerimizde süreci anlatacağız ortak vatan vurgusu yapacağız" ifadelerini kullandı.

KRİTİK TOPLANTI TRAFİĞİ

DEM Parti'de önümüzdeki pazartesi günü kritik bir toplantı trafiği yaşanacak. Genel merkezde Parti Meclisi ve milletvekili toplantıları yapılacak. Toplantıda hem terörsüz Türkiye süreci ile ilgili parti kurulları bilgilendirilecek hem de bundan sonraki yol haritası ele alınacak.

PERVİN BULDAN TBMM BAŞKANVEKİLİ Mİ OLACAK?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vefat eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelecek olan ismin de pazartesi günü yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor. Önder'in yerine daha önce de TBMM Başkanvekilliği yapan aynı zamanda İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor. TBMM Başkanvekilliği koltuğu için ismi geçen bir diğer isim ise DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar.

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